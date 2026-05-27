Прокуратура добивается закрытия зоопарка у томского кафе «Гоар»

Томская межрайонная природоохранная прокуратура намерена закрыть зоопарк при кафе «Гоар» после проверки о сообщений о ненадлежащих условиях содержания здесь диких животных.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, у кафе стоят клетки и загон, где живут два бурых медведя, два волка и десять пятнистых оленей. При этом у владельца диких животных нет лицензии на их «использование в культурно-зрелищных целях».

— Получению специального разрешения препятствует как отсутствие у него зарегистрированного юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя, так и прав на землю, на которой размещен зоопарк. Кроме того, имеется вступившее в законную силу судебное решение об освобождении земельного участка от клеток и загона для представителей животного мира, — говорится в сообщении.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать животных у собственника и передать их в место, «определенное органом государственного экологического надзора». О предполагаемой дальнейшей судьбе постояльцев зоопарке не сообщается.

Сейчас иск рассматривает Ленинский районный суд Томска.

