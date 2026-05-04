Уровень воды в Томи в Томске снижается

За прошедшие сутки в Томске зафиксировано снижение уровня воды в Томи, а также в Ушайке и на Басандайке. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Так, в районе Коммунального моста Томь опустилась на 21 см, у Речного вокзала на 11. Уровень воды в Ушайке в районе Степановки снизился на 20 см, в районе ул. Лермонтова на 30. Басандайка опустилась на 20 см. Проезд под Коммунальным мостом перекрыт, ул. Береговая в Эуште пока закрыта.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что ледоход на Оби покинет Томскую область через 25 км. Критический уровень превышен в районе сел Никольское и Молчаново. Река вплотную подошла к опасной отметке в районе Колпашева (820 см при критическом уровне в 823 см).

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

