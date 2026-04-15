Экс-глава департамента здравоохранения Томской области арестован по делу о растрате

15 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска арестовал бывшего начальника департамента здравоохранения Томской области Роберта Фидарова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

Экс-начальник департамента обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Он арестован на два месяца — до 14 июня.

Фидаров возглавил департамент здравоохранения в октябре 2022 года, проработав на этом посту до 10 февраля 2026 года. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До региональной администрации занимал должность заместителя главного врача центральной клинической больницы АО «РЖД Медицина» в Москве.

