Журналист «Томского Обзора» стал призером сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

27 мая 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Статья журналиста «Томского Обзора» Егора Хворенкова «Море джунов и мало голов». Что ждет рынок ИТ-кадров в 2025 году» заняла третье место на сибирском этапе XV конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Интернет-СМИ».

Авторы из Сибири прислали на суд экспертного жюри почти 200 работ об ИТ. По словам организаторов, в этом сезоне участвовали авторы из всех регионов федерального округа, но наибольшую активность проявили журналисты и блогеры из Красноярского края, Новосибирской и Томской областей.

Участники соревновались в пяти основных номинациях: «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также в пяти специальных номинациях: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» (Минцифры России), «Фундамент цифровизации» («Базис»), «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» (В2С «Ростелекома»), «Цифровизация отраслей» (В2В «Ростелекома»), «Киберриски в детской среде» (Альянс по защите детей в цифровой среде).

В состав жюри вошли авторитетные эксперты медиаиндустрии, представители минцифры и партнеров. Для участников были организованы образовательные вебинары с экспертами «Ростелекома», «Базиса», «Сколково», ВШЭ, посвященные инфраструктурному ПО, игровым платформам, цифровизации производства и кибербезопасности.

— С развитием технологий цифровая повестка переросла узкую техническую направленность и стала интересна широкой аудитории. В этом году в Сибири заметно увеличилось число работ с высоким уровнем экспертности, темы также стали сложнее: от этических аспектов применения ИИ до архитектуры сети. При этом значительно выросло количество материалов на тему безопасности в цифровом пространстве, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В Новосибирске церемония прошла в Центре культуры и отдыха «Победа» — популярной локации среди горожан, где проходят самые значимые культурные события региона. Ключевым элементом программы стала выставка работ всемирно известного фотографа, блогера и путешественника Вадима Махорова, посвященная Арктике.

В этом году призерами сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» стали:

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Соснина Олеся из Новосибирской области за работу «Сибиряки в рядах бета-тестеров: новосибирские энтузиасты начали испытывать новую отечественную операционную систему»;

2 место — Алексеев Вадим из Новосибирской области за работу «Нейросети помогают полиции, а робот Николай становится умнее»;

3 место — Хворенков Егор из Томской области за работу «Море джунов и мало голов». Что ждет рынок ИТ-кадров в 2025 году».

В номинации «Печатная пресса»:

1 место — Корзунова Валентина из Республики Хакасия за работу «Вкалывают роботы, счастлив человек! Или, а вы видели БелАЗ-беспилотник?»;

2 место — Фриц Елена из Томской области за работу «ИИ — инструмент, а не разум»;

3 место — Наталия Грюнвальд из Республики Бурятии за работу «Конвейер фейковых людей».

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Ефимова Эльвира из Красноярского края за работу «Оцифрованный студент»;

2 место — Новичёнок Андрей из Томской области за работу «Дизайн дрона»;

3 место — Хиль Леонид из Алтайского края за работу «„Это не наша ведущая“: как злоумышленники с помощью ИИ подделали ТВ-сюжет?».

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Залозная Анастасия из Томской области за работу «За кем искусство будущего: человек против ИИ»;

2 место — Тропина Марина из Кемеровской области за работу «Нейросети провоцируют когнитивную лень?»;

3 место — Ведерникова Ольга из Алтайского края за работу «Создатели миров: алтайские школьники рассказали, как создают виртуальные вселенные».

В номинации «Социальные медиа»:

1 место — Ведерникова Ольга из Алтайского края за работу «Мою дочь „слили“ в паблик позора: как мы это пережили и что делать, если это случилось с вашим ребенком»;

2 место — Ведерников Вячеслав из Новосибирской области за работу «Надежен ли цифровой щит: какие технологии спасают жизни»;

3 место — Пучков Михаил из Новосибирской области за работу «Новомотково. Доступ открыт».

