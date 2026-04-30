Уровень воды в Томи в черте Томска продолжает расти

30 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в черте Томска в среднем вырос более чем на 40 см, сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

Так, у Коммунального моста река поднялась на 47 см, у Речного вокзала на 43 см. В свою очередь, уровень воды в Ушайке спадает. В районе Лермонтова река ушла на 10 см, на Степановке на ул. Короленко на 50 см, у ул. Б. Хмельницкого на 110 см. На Басандайке в Аникино уровень воды опустился на 50 см.

Мэр также подчеркнул, что проезд под Коммунальным мостом перекрыт до восстановления дорожного полотна. Ул. Береговая в Эуште еще закрыта, лед не сошел. В Заварзино вода ушла с большинства дорог.

В пресс-службе обладминистрации уточняют, что ледоход на Оби за сутки прошел 135 километров. Утром его голова находилась в пределах села Нарым Парабельского района. В селах Никольское и Молчаново зафиксировано небольшое увеличение уровня воды в реке, в Колпашеве — незначительное снижение. По данным на 8.00 критические отметки превышены у села Никольское в Кривошеинском районе и у села Молчаново.

Продолжается мониторинг ситуации в Чулыме. В Тегульдете уровень воды упал на 17 см за сутки, в Зырянском и Асиновском районах вырос на 30 и 19 соответственно.

