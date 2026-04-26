Завтра томичей ждут дожди, ливни и град

26 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 27 апреля, в Томске прогнозируются ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, ночью и утром ожидаются дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 17-22 м/с, шквалистые порывы ветра 25-27 м/с и более.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

