Жителя Томской области осудили на 14 лет за фото военных объектов

Второй Восточный окружной военный суд (Новосибирск) признал жителя Томской области виновным в госизмене и пропаганде терроризма и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый фотографировал военные объекты, расположенные на территории Томской области. Подготовленный материал он направлял представителям украинских спецслужб для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминировали ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Помимо заключения суд приговорил жителя Томской области к ограничению свободы на 1 год и запретил деятельность в интернете на 2 года.

