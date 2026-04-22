Власти Томска намерены оштрафовать на 100 тыс. рублей компанию за открытую раскопку на пр. Комсомольском

В Томске оштрафуют компанию, которая повторно нарушила сроки проведения земельных работы и последующего восстановления благоустройства. Соответствующее решение приняла городская административная комиссия.

Как написал в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня, речь идет о раскопке на пр. Комсомольском. Предполагается, что ее должны были закрыть в октябре прошлого года, однако, работы так и не провели. Кроме того, у траншеи нет должного ограждения и информации об ответственных лицах.

— Неблагоустроенные раскопки — застарелая проблема, бич Томска. И главная цель недавно созданной городской комиссии жесткими мерами повысить ответственность коммунальных компаний за сроки земляных работ и качество восстановления благоустройства, — отметил мэр.

