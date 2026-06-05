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На следующей неделе томичей ждет 30-градусная жара

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, интересные новости Томска погода оперативное штормовое предупреждение На следующей неделе томичей ждет 30-градусная жара

На следующей неделе, 9–11 июня в Томске ожидается аномально жаркая погода.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, в городе воздух прогреется до +30°С и выше.

В связи с получением данного прогноза, томичей просят соблюдать меры безопасности: избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется также носить головные уборы и соблюдать питьевой режим.

Кроме того, горожанам напоминают о действии особого противопожарного режима. В этот период запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

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