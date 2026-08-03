На днях томичей ждут грозы с ливнем и градом

3 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, с 4 по 6 августа, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди, ливни, крупный град, шквалистые порывы ветра 19-24 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

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