Томичей приглашают на музыкально-поэтический спектакль под открытым небом

5 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: https://vk.com/violantetomsk

Сегодня, 5 июля, томичи смогут послушать стихи о своем городе под музыку Баха, Вивальди, Чайковского и Шостаковича во дворе Дома искусств.

Как сообщают организаторы, в рамках спектакля «О Томске с любовью…» актер Томского театра юного зрителя Владислав Сорока («Гриша не свидетель», «Виндзорские насмешницы») прочтет стихи томских авторов под классическую музыку. Аккомпанировать ему будет камерный оркестр скрипичной студии Томского государственного педагогического университета. Они исполнят роизведения Баха, Вивальди, Морриконе, Масканьи, Чайковского и Шостаковича.

— Задача перед постановочной частью была непростая. Авторов много, стилистика совершенно разная и при этом все стихи исключительно о Томске. Получилось несколько картин, о детстве, юности, студенческих годах, и о любви, Искренний разговор о нашем городе, рассказанный языком поэзии, музыки и движения, — отметил режиссер-постановщик спектакля Василий Гирсов.

На показе в качестве гостей будут присутствовать поэты Сергей Никифоров, Ольга Блинова, Оксана Чайковская. Также гости смогут бесплатно посетить выставку «Архитектура Томска», где представлены зарисовки и макеты памятников деревянного зодчества.

Спектакль пройдет 5 июля в 19.00 в Доме Искусств. Стоимость — 1600 рублей.

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