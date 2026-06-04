В выходные в Томске перекроют движение по ул. Кулагина

4 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра утром, 5 июня, в Томске перекроют движение по ул. Кулагина на участке от пр. Фрунзе до ул. Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение связано с заменой участка тепломагистрали №3 под автодорогой. Работы стартуют у дома по пр. Фрунзе, 222. Предполагается, что они продлятся с 9.00 пятницы, 5 июня, до 20.00 вторника, 9 июня. В этот же период будет действовать ограничение движения по ул. Кулагина.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижения по городу.

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