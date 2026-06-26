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В Томске впервые пройдёт фестиваль лапты: программа на 28 июня

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В воскресенье, 28 июня, на стадионе «Политехник» состоится первый в Томске фестиваль лапты. Мероприятие объединит спортивную программу, мастер-классы и развлекательные активности для детей и взрослых.

На протяжении всего дня, с 13:00 до 20:00, для гостей будут работать фуд-корт, тематические фотозоны и профессиональные фотографы. Вход на территорию свободный для всех желающих.

Первая половина фестиваля, с 13:00 до 15:45, будет посвящена интерактивам для детей и взрослых. За участие в активностях предусмотрены сладкие призы, а первые 100 гостей получат в подарок молочные коктейли. Настроение посетителям будут создавать ростовые куклы, включая Бобра — официального маскота лиги.

В рамках образовательно-развлекательного блока гости смогут посетить несколько площадок:

Кульминацией праздника станут два зрелищных спортивных поединка, которые пройдут с 16:00 до 20:00. На поле встретятся команды из Томской и Омской областей. Спортивное противостояние будет сопровождаться выступлениями чирлидеров и вокалистов.

Расписание игр включает две основные встречи:

Организаторы обещают поощрить не только спортсменов, но и зрителей. Самые яркие и громкие болельщики на трибунах получат специальные подарки. Мероприятие пройдет по адресу: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1.

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