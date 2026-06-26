В Томске впервые пройдёт фестиваль лапты: программа на 28 июня

26 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 28 июня, на стадионе «Политехник» состоится первый в Томске фестиваль лапты. Мероприятие объединит спортивную программу, мастер-классы и развлекательные активности для детей и взрослых.

На протяжении всего дня, с 13:00 до 20:00, для гостей будут работать фуд-корт, тематические фотозоны и профессиональные фотографы. Вход на территорию свободный для всех желающих.

Первая половина фестиваля, с 13:00 до 15:45, будет посвящена интерактивам для детей и взрослых. За участие в активностях предусмотрены сладкие призы, а первые 100 гостей получат в подарок молочные коктейли. Настроение посетителям будут создавать ростовые куклы, включая Бобра — официального маскота лиги.

В рамках образовательно-развлекательного блока гости смогут посетить несколько площадок:

Бесплатный аквагрим и площадка по росписи 3D-игрушек от центра «Я смогу!».

Научные мастер-классы от «Кванториума», включающие занимательную химию с микроскопами, рисование 3D-ручками и создание авторских значков.

Спортивная локация «Бросок России», где каждый сможет официально измерить скорость своего броска.

Открытое поле, где можно будет попробовать свои силы в любительской игре в лапту.

Кульминацией праздника станут два зрелищных спортивных поединка, которые пройдут с 16:00 до 20:00. На поле встретятся команды из Томской и Омской областей. Спортивное противостояние будет сопровождаться выступлениями чирлидеров и вокалистов.

Расписание игр включает две основные встречи:

«Каргасокские медведи» (Томская область) сыграют против команды «Омский легион».

Томский «Буревестник» сразится с омским «Иртышом».

Организаторы обещают поощрить не только спортсменов, но и зрителей. Самые яркие и громкие болельщики на трибунах получат специальные подарки. Мероприятие пройдет по адресу: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1.

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