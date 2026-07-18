Пятилетняя девочка попала под колеса иномарки в Томске

18 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 18 июля, в Томске под колеса «Мазда 3» попала пятилетняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.05 на ул. Красноармейской, 51. По предварительным данным, 31-летний водитель сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. В момент ДТП девочка находилась на проезжей части с 13-летним братом.

В результате произошедшего пострадавшую доставили в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинет 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

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