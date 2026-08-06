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В Томске впервые оцифруют произведения художника Вячеслава Крыжановского

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В Томске начали оцифровку и каталогизацию произведений художника Вячеслава Крыжановского, расстрелянного в 1937 году во время массовых политических репрессий. Работы из частной коллекции С. А. и Э. А. Литвиных впервые стали доступны для системного изучения специалистами.

Исследованием памяти и сложного наследия сибирского искусства ХХ–ХХI веков занимается художница, искусствовед и исследовательница сибирского искусства Лукия Мурина. Проект получил поддержку Фонда Cosmoscow.

В оцифровке произведений Крыжановского участвуют специалисты и коллеги исследовательницы Николай Исаев, Софья Шипицына и Влад Ливаренко.

Вячеслав Крыжановский. Без названия. Холст, масло.14х26,8
Фото: из частной коллекции С. А. и Э. А. Литвиных

Вячеслав Крыжановский родился, по разным данным, в 1890 или 1891 году. Художественное образование он получил в студии томской художницы Лидии Базановой и в классах рисования и живописи Томского общества любителей художеств под руководством Семёна Прохорова. Одновременно в 1911–1916 годах он учился на юридическом факультете Императорского Томского университета.

После службы в Белой армии в 1918–1919 годах художник был арестован и приговорён Омской губернской чрезвычайной комиссией к заключению в концентрационный лагерь. Вернувшись в Томск после освобождения, он работал преподавателем рисования.

В сентябре 1937 года Крыжановского вновь арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Через месяц он был приговорён к высшей мере наказания и 13 октября 1937 года расстрелян. Позднее художник был реабилитирован.

Большая часть произведений Крыжановского до сих пор находилась в частных собраниях, поэтому его творчество практически не было изучено специалистами. В коллекции семьи Литвиных сохранились рисунки и живописные работы 1910–1930-х годов — учебные произведения, копии, акварели, масляные этюды Томска и его окрестностей.

Вячеслав Крыжановский. Петухово. Кладбище. 1928. Бумага, акварель. 21,1х24,7
Фото: из частной коллекции С. А. и Э. А. Литвиных

Особый интерес для исследователей представляют альбомы с зарисовками, где художник оставлял подписи и точные даты. Благодаря им известно, что в 1936 и 1937 годах Крыжановский совершил поездки на Алтай — в район реки Катунь, а также в окрестности сел Элекмонар, Чемал и Манжерок.

Последние работы художник создал летом 1937 года. В рисунках он стремился максимально точно передавать особенности сибирских пейзажей, а в живописных этюдах обращался к более свободной импрессионистической манере.

Текст: Лукия Мурина

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