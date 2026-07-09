В Томской области восстановили мост через Кию

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В Зырянском районе Томской области заново собрали мост через реку Кия, который обеспечивает прямую транспортную доступность в села Окунеево и Тукай, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Сооружение, располагающееся на 12 километре автомобильной дороги Михайловка — Тукай готово эксплуатации. По нему разрешено движение транспорт с общим весом до 10 тонн.

В пресс-службе уточняют, что специалисты Областного ДРСУ ежегодно демонтируют низководный деревянный мост на период весеннего половодья, а после его прохождения — собирают заново.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».