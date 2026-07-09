В Томской области восстановили мост через Кию
9 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
В Зырянском районе Томской области заново собрали мост через реку Кия, который обеспечивает прямую транспортную доступность в села Окунеево и Тукай, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Сооружение, располагающееся на 12 километре автомобильной дороги Михайловка — Тукай готово эксплуатации. По нему разрешено движение транспорт с общим весом до 10 тонн.
В пресс-службе уточняют, что специалисты Областного ДРСУ ежегодно демонтируют низководный деревянный мост на период весеннего половодья, а после его прохождения — собирают заново.
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