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В Томской области восстановили мост через Кию

Город, Дороги, Томские новости, интересные новости Томска В Томской области восстановили мост через Кию

В Зырянском районе Томской области заново собрали мост через реку Кия, который обеспечивает прямую транспортную доступность в села Окунеево и Тукай, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Сооружение, располагающееся на 12 километре автомобильной дороги Михайловка — Тукай готово эксплуатации. По нему разрешено движение транспорт с общим весом до 10 тонн.

В пресс-службе уточняют, что специалисты Областного ДРСУ ежегодно демонтируют низководный деревянный мост на период весеннего половодья, а после его прохождения — собирают заново.

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