В Северске запустили тренажер энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2026 // Фото: shk.tvel.ru

В Северске запустили программно-технический комплекс, который имитирует работу ряда управляющих систем первого в России энергоблока IV поколения БРЕСТ-ОД-300, сообщает пресс-служба СХК.

Тренажер воспроизводит блочный и резервный пульты управления. Он оснащен оборудованием с расчетными серверами и программной моделью, аудио- и видеонаблюдением, а также системой регистрации действий персонала для последующего разбора занятий.

— Стоит отметить, что подобных тренажеров в мире нет, поскольку он создан для уникального энергоблока со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 и станет ключевым техническим средством обучения и лицензирования персонала, — приводит слова научного руководителя проекта «Прорыв» Евгения Адамова пресс-служба СХК.

Генеральным подрядчиком по созданию тренажера выступило АО «ВНИИАЭС» — дочерняя компания «Росатома». Компания разработала более 40 тренажеров для энергоблоков российского дизайна с реакторами различного типа на тепловых и быстрых нейтронах.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного ядерно-энергетического комплекса — стартовал в 2011 году. Он предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск состоялся в конце 2024 года), АЭС с реактором БРЕСТ-300 (строительство начато в 2021 году, запуск — 2026 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (строительство предполагается начать в 2025–2026 годах, ввод запланирован после 2029 года). Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

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