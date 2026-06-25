В Томске стартовал масштабный международный энергетический форум

25 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 24 июня, в Томском политехническом университете стартовал первый Томский международный энергетический форум. Он собрал более 400 экспертов из разных регионов России и пяти стран мира.

В течение трёх дней участники обсуждают вопросы генерации, преобразования, транспортировки и потребления энергии.

Леонид Сухих, и.о. ректора ТПУ Фото: Савелий Петрушев

Как отметил и. о. ректора ТПУ Леонид Сухих, форум задуман как пространство, где встречаются академическое сообщество, представители бизнеса и промышленности.

— Девиз Томска — «Трудом и знанием». И мы понимаем, что знание без труда не продуктивно, а труд без знания бесполезен. Этот форум предназначен для того, чтобы университетское, академическое сообщество встретилось с представителями бизнеса и промышленности и обсудило развитие и перспективы энергетики, — подчеркнул он.

По словам Леонида Сухих, при обсуждении будущего отрасли важно не терять из виду базовую инфраструктуру.

— Пока у нас нет привычного электричества в розетках, тепла в домах, кондиционеров, наша жизнь катится в простую и примитивную основу. Поэтому мы, как университет, который всегда занимался энергетикой, считаем, что за базовой, «железячной» энергетикой будущее, без которого нельзя построить красивую надстройку, — отметил Сухих.

Участники форума Фото: Савелий Петрушев

И. о. ректора ТПУ добавил, что запуск форума символично совпал с 130-летием Томского политеха:

— Это достаточно большой срок, но мы остаемся молодым вузом, который смотрит вперед и является тем местом, где будут соединяться наука, промышленность, образование для развития нашего региона и нашей страны.

Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова отметила особую роль региона в формировании технологического суверенитета страны.

— Технологии, которые разрабатываются в нашем регионе, могут применяться в других. Конечно, мы — область газа и нефти, но также ядерной и инновационной энергетики: палеозойской, геотермальной, распределенной, газогидратной, водородной, — сказала она. — Задача региона стать поставщиком лидерских технологий не только для России, но и для мира.

Фото: Савелий Петрушев

Председатель международного научного комитета форума, научный руководитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко подчеркнул фундаментальную роль энергетики в экономике и обозначил ключевые вызовы отрасли.

Он отметил концентрацию топливных ресурсов в Сибири и одновременно усложнение условий их переработки:

— В Сибири сосредоточены все запасы органического топлива в России, и даже — на уровне мира. Сейчас возник ряд проблем, прежде всего экономических, поскольку невозможно перерабатывать эффективно топливо, плюс санкции. Поэтому нам нужно самим разрабатывать оборудование с учетом экологических ограничений.

По его словам, важную роль в этом процессе играет научная школа региона:

— Я считаю, что эти разработки должны быть выполнены на сибирской земле, где добывается топливо. Здесь Томск находится в числе лидеров по получению новых знаний, по разработке новых технологий и их спектр очень широкий. Это и переработка органического топлива, создание новых ядерных реакторов, равных которых нет в мире. Неожиданно Томск стал лидером и в геотермальной энергетике. Поэтому я считаю, что очень своевременно был организован такой форум.

В форуме участвуют специалисты из России, Китая, Турции, Республики Беларусь и Узбекистана. Программа включает доклады ведущих экспертов отрасли, а также дискуссии по шести ключевым направлениям:

— новая атомная энергетика;

— энергоэффективность систем и установок;

— традиционные и альтернативные энергоресурсы;

— безопасность топливно-энергетического комплекса;

— электроэнергетические системы и сети;

— цифровизация в энергетике.

Отдельный блок посвящён круглым столам с индустриальными партнёрами, где обсуждаются задачи развития энергетики и смежных отраслей, а также представляются практические кейсы бизнеса и научных организаций.

Выставка у МКЦ ТПУ Фото: Савелий Петрушев

В рамках форума также открылась выставка энергетического и технологического оборудования. Инженерные школы Томского политеха и промышленные партнёры показывают разработки в области медицины, промышленной диагностики и машиностроения.

Среди экспонатов — радиофармпрепараты для диагностики и терапии онкологических заболеваний, VR-тренажёры, тепловизионные дефектоскопы для контроля авиационных конструкций, а также самоходные рентгеновские комплексы для проверки сварных соединений и покрытий.

Отдельно представлены образцы грузовой, дорожно-строительной и легковой техники, а также ИТ-решения в сфере промышленной безопасности.

Выставка техники Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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