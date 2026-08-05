Руководство пользователя. Как ухаживать за велосипедом

5 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Велосезон в Томске в самом разгаре, а значит, еще не поздно наконец-то сесть в седло и отправиться на прогулку по террасам Лагерного сада.

Как выбрать велосипед и продлить срок его службы, если вы уже счастливый владелец двухколесной техники, мы узнали у соучредителя томского спортивного магазина «Спортия» Дмитрия Кравцова.

Шаг 1. Купить велосипед

Фото: Савелий Петрушев

Как бы банально ни звучало, первое, что нужно сделать, — подобрать хороший велосипед. Самый простой критерий, на который можно ориентироваться, — цена. Велик базового уровня должен стоить в районе 40 тысяч рублей. Детали для этого вида транспорта закупают за границей. Растаможивание, сборка — все это влетает производителю в копеечку.

— Если рассматриваете велосипед за сорок тысяч, но можете себе позволить купить за шестьдесят — возьмите за шестьдесят. Внешне, может быть, он будет выглядеть так же, но дьявол кроется в мелочах: все производители экономят на скрытых комплектующих. Поэтому на велосипеде, который дороже, эти комплектующие будут более высокого уровня, и они вас не подведут, — рассказывает Дмитрий Кравцов.

Низкая цена может также означать, что перед вами подделка. Качество такого велосипеда будет ниже оригинального, он будет чаще ломаться, и вместо экономии вы потратите и деньги на ремонт, и свои нервы.

Дмитрий Кравцов Фото: Савелий Петрушев

— У нас была пара случаев, когда клиент приходит со сломанным колесом от подросткового велосипеда. Мы ему говорим, что цена колеса — пять тысяч рублей. Он говорит: «Ребята, вы с ума сошли, я велосипед купил за шесть, почему так дорого?». Позже он сознался, что у него в первую неделю сломалась рама, он сам ее заварил, а потом сломалось колесо. Мы говорим: «Так вы сами ответили на свой вопрос». Но он в итоге всё равно решил, что мы его обманули.

По словам Кравцова, проще всего нарваться на подделку на маркетплейсах, ведь там никто не дает гарантий, «никто ничего не объясняет». Поэтому приобретать велосипед лучше в специализированных спортивных магазинах, где вы сможете посмотреть, пощупать, прокатиться, получить консультацию и лично убедиться в качестве товара.

Шаг 2. Три простые вещи

Чистить и смазывать цепи

Фото: Савелий Петрушев

Один из способов поддерживать велосипед в хорошем состоянии — следить за его цепью. Чтобы избежать ее негодности, необходимо регулярно чистить и смазывать деталь.

— Приезжает к нам клиент и просит поменять цепь. В среднем цепочка рассчитана на тысячу километров, а я смотрю, что она только-только достигла той фазы, что её пора поменять. Я его спрашиваю: сколько вы откатали с ней? Он отвечает: три тысячи километров! На мой вопрос, регулярно ли он мыл цепь, клиент ответил: «Я каждый день после поездки приезжаю, цепь снимаю, оставляю в обезжиривателе, промываю и заново ставлю, все смазываю». Вот так уходом за инвентарем человек продлил срок службы цепи в три раза, — рассказывает Дмитрий.

Чистота цепи влияет и на сохранность «звёзд» — деталей, по которым она проходит. Попадая в механизм, грязь со временем стачивает их заостренные части, что приводит к вытягиванию цепи.

Следить за колесами

Фото: Савелий Петрушев

Появление проплешин на протекторе велосипеда или, другими словами, стирание рельефного рисунка на её внешней поверхности, которая непосредственно контактирует с дорогой, становится причиной замены покрышки. И этим не следует пренебрегать.

Все дело в том, что покрышка защищает внутреннюю камеру — замкнутую в круг трубку, которую накачивают для упругости колеса и которая помещена внутрь покрышки — от проколов и пробоев. Чем тоньше слой резины, тем выше риск повредить камеру. Также непригодные для езды покрышки увеличивают риск деформации обода и вместе с тем стоимость дальнейшего ремонта велосипеда.

Помимо этого, перед использованием педального «коня» необходимо проверять, достаточно ли накачаны колёса. Обычно это проверяют нажатием большого пальца на колесо: если оно слегка прогибается, то считается, что давления хватает.

Фото: Савелий Петрушев

К слову, на каждой велосипедной покрышке производителем указано рекомендуемое давление при накачивании. Например, может быть написано: Min 30 — Max 50 PSI или 2,07–3,4 bar или атмосфер (единица, которая показывает с какой силой сжатый воздух давит на стенки камеры). Их показатель зависит от плотности каркаса резины. Так, например, на горных велосипедах этот показатель варьируется от двух до четырех атмосфер, а на городских — от 3,5 до 5,5.

При этом давление можно регулировать в зависимости от поверхности, по которой вы собираетесь ехать.

— Если вы поедете по шоссе, то подкачайте колеса чуть побольше. А в случае, если вы отправитесь в лесок, где при сильно накачанных колесах на каждой кочке вся вибрация будет долбить вам в руки, то лучше сделать давление, минимально рекомендуемое производителем. Но не меньше этого показателя, — поясняет Дмитрий.

Мыть, но аккуратно

Фото: Савелий Петрушев

Оптимальный вариант при мытье велосипеда — губка и моющее средство. Использовать «Керхер» или душ можно, но стоит делать это крайне аккуратно. Дело в том, что сильный напор воды может привести к попаданию влаги внутрь подвижных механизмов велосипеда: передней и задней втулок — центральных деталей колёс, которые обеспечивают их плавное вращение вокруг оси, кареточного узла, педалей и вилки (деталь, соединяющая переднее колесо с рамой).

— Если мы, например, моем покрышку, то следует проходить напором воды по кругу, не затрагивая втулок и вилки. Если моем раму, то стараемся избегать кареточного узла. Раму промыли, потом тряпочкой протерли все — давления не было, поэтому вода там не появилась, — объясняет эксперт.

Для надежности можно использовать специальные насадки для мытья велосипедов, которые вместо напора создают распыляющее облако.

Шаг 3. «Не умеешь чинить — неси в сервис»

Фото: Савелий Петрушев

Иногда необходимость ремонта становится заметна только после появления первых признаков неисправности. Наиболее изнашивающиеся детали — подшипники, цепь и тросики (нити, передающие усилие от ручек управления на тормоза или переключатели передач). Если при езде слышен скрип, стук или хруст, значит, пора менять подшипники. Если тяжело переключаются скорости, значит, внутренняя оболочка троса перетерлась. Чтобы быть уверенным в своем железном друге, загоните его на техосмотр в начале сезона или перед зимовкой — вам подскажут, сколько пробега есть в запасе.

Владелец велосипеда должен уметь накачивать и заклеивать колеса, подтягивать цепь и тормоза, если они механические, но не более. Не стоит лезть в сложные механизмы, если у вас нет опыта, и доверять туториалам из интернета.

Фото: Савелий Петрушев

— Ютуб нам как помощник, так и злодей. Многие считают, мол, сейчас найду какого-нибудь блогера, посмотрю и себе настрою переключатель. А чтобы научиться это делать, нужно 200-300 переключателей настроить, и тогда придёт понимание, как правильно это делать. Клиент приносит велосипед: все болты выкрутит, закрутит ненужные... И всё равно ему приходится в сервис обращаться, — говорит Кравцов.

Зато интернет вам может помочь при поиске сервиса. Схема та же, что с выбором марки велосипеда — почитайте отзывы, определитесь с примерной ценой, и, на всякий случай, выбирайте конторы, дающие гарантию на ремонт. Впрочем, если вы соблюдаете рекомендации из шага 2, вам это может не понадобиться.

Шаг 4. Подготовка велика к зиме

Фото: Савелий Петрушев

Помним про шаг 2: велосипед перед уходом на зимовку должен быть чист и смазан. Колеса спускать не нужно, они сами сдуются к началу сезона. В идеале велосипед стоит подвесить, но если этой возможности нет, ничего страшного не произойдет. Самое главное — не хранить его на балконе под прямыми солнечными лучами.

— Ультрафиолет разрушает всю резину и весь пластик. Бывает так, что покупают новый велосипед, а через год приезжают, и у него вся покрышка потрескавшаяся, и резинопластиковые детали тоже. То есть можно за год убить покрышку ультрафиолетом. Если нет возможности хранить велосипед где-то в темном месте, обязательно накройте его пледом, — советует Кравцов.

Фото: Савелий Петрушев

Перед новым сезоном вам останется только накачать колеса и вновь смазать цепь.

— Если велосипед настроен, то сломать его очень тяжело. Я на своем езжу, настройки какие-то делаю раз в 10 лет. Понятное дело, если что-то сломается, то сам починю. Но ничего не ломается, — смеется Кравцов.

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