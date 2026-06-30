В Томске ремонтируют дорогу на ул. Розы Люксембург

30 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске активно приступили к обновлению дорожной инфраструктуры на ул. Розы Люксембург. Здесь демонтировали часть тротуаров, а ночью подрядчик начал фрезеровать старый асфальтобетон.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент снято около 2 100 кв. метров дорожного полотна. Кроме того, подрядчик успел демонтировать более 900 квадратных метров тротуаров.

— Несмотря на начавшиеся дожди, подготовительную работу ведем полным ходом. Асфальт будем укладывать в «погодные окна». Подрядчик работает не один год, знает нюансы сибирского лета. Тем не менее, контроль Центр технадзора проводит постоянный и круглосуточный. Дорога должна будет служить томичам долгие годы, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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