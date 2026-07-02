Губернатор Томской области попросил автомобилистов не заправляться впрок и в канистры

2 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томской области фиксирую рост объема реализации топлива. В связи с этим власти региона утвердили ряд мер по стабилизации топливного рынка, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Так, по словам губернатора Владимира Мазура, перебои фиксируются во многих регионах страны. На них влияет и сезонный спрос, связанный с сельхозработами и автопутешествиями, и внешние факторы, и ажиотаж. По информации одной из топливозаправочных компаний Томской области, если за прошлую неделю объём реализации вырос на 27% по сравнению с таким же периодом прошлого года, то за вчерашний день — уже на 50%.

Чтобы справиться с ситуацией главам городов и районов поручено оптимизировать выход на линию спецтранспорта, не задействованного в жизнеобеспечении муниципалитетов. Речь в данном случае идет не об отказе от проведения тех или иных работ, а о повышении их эффективности для экономии топлива.

Также руководителям на местах поручено рассчитать ежемесячные объемы потребностей во всех видах топлива муниципальных служб, дизельных котельных и жителей. Это нужно для заблаговременных заявок в адрес топливозаправочных компаний.

Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи совместно с главами дано поручение определить с АЗС удобный для всех порядок заправки пассажирского транспорта, рассчитать потребность речного транспорта, паромов, которые обеспечивают транспортную доступность отдаленных территорий области.

Департамент социально-экономического развития села продолжит работу с аграриями по заключению договоров на поставку топлива с надежными поставщиками, которую начали в июне.

Региональному УФАС поручено проверить законность отказа поставщиков от предоставления законтрактованных объемов.

— Такие случаи уже известны в агропромышленном комплексе, антимонопольная служба должна вынести законное решение, — говорится в сообщении.

УФАС совместно с правоохранительными органами также поручено усилить контроль за ценообразованием на АЗС, особенно, в северных районах, где фиксируются наиболее вопиющие случаи спекуляций.

Департаменту инвестиционной и промышленной политики дано поручение работать с НПЗ над увеличением поставок моторного топлива в Томскую область.

Также губернатор обратился к автомобилистам с просьбой не поддаваться ажиотажу и не заправляться впрок и в канистры.

— Бензин и дизель — это социально значимый товар, от доступности которого зависит стоимость всех без исключения продуктов питания и товаров, транспортная доступность территорий, планы семей на отпуск, лечение, образование, — сказал губернатор Владимир Мазур.

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