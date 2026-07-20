Почти 30 лесных пожаров потушили в Томской области за неделю

20 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За прошедшую неделю в Томской области потушено 27 лесных пожаров. Сегодня продолжает действовать 21 возгорание на территории трех лесничеств, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Верхнекетском лесничестве. Здесь действует 15 возгораний, пять из которых локализованы. Еще четыре в Юльском, и два в Александровском лесничествах.

Всего с начала пожароопасного сезона, с 17 апреля, в регионе ликвидировано 305 лесных пожаров на общей площади 86 639,43 га.

Причиной возникновения 247 ликвидированных пожаров стали грозы, 57 — местное население и 1 — линейные объекты. 55 лесных пожаров тушились в наземной зоне применения сил и средств, 17 — в зоне авиационного обнаружения и наземного тушения, 213 — в зоне авиационного обнаружения и авиационного тушения, 20 — в зоне обнаружения с помощью космических средств.

Из 305 лесных пожаров 119 потушены в течение суток с момента обнаружения, что составляет 39,02%.

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