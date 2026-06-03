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Аномальная жара ждет томичей в ближайшие дни

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В Томске с 4 по 8 июня ожидается аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха в городе составит +30°С и выше. В связи с этим томичей просят соблюдать меры безопасности: избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется также носить головные уборы и соблюдать питьевой режим.

Кроме того, горожанам напоминают о действии особого противопожарного режима. В этот период запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

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