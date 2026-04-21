Уровень воды в Томи в Томске продолжает снижаться

21 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

За прошедшие сутки в Томске зафиксировано снижение уровня воды в Томи. Голова ледохода на Оби находится в районе Астраханцево Кожевниковского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды Томи у Коммунального моста в Томске за сутки снизился на 34 см, у Речного вокзала на 31 см, в Северске на 38 см. Критические отметки не превышены.

Как уточнил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня, на Ушайке в районе ул. Лермонтова уровень воды снизился на 50 см, в районе Степановки остался на прежнем уровне. Без изменений и ситуация на Басандайке в Аникино. Река Бурундук, которая подтапливала садовое товарищество «Тимирязевец», вошла в свое русло, уровень снизился.

Уровень воды в Оби превысил опасные отметки в районе села Никольское Кривошеинского района. Здесь зафиксированы переливы автодорог от Иштана до Никольского. Продолжают действовать временные ограничения на движение транспорта и к паромной переправе в Колпашевском районе.

По докладам специалистов, в Шегарском районе обстановка в Победе без изменений. В Оськино переливы дорог к дачным участкам СНТ «Заречное», «Дорожник-2». В этих же садовых обществах подтоплены 26 и 18 участков, соответственно. В Старой Шегарке подтоплен один дачный участок СНТ «Обь».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».