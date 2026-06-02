В Томске закрылись две точки сети кофеен Rocket Coffee

Два филиала Rocket coffee, на пр. Ленина, 17 и на ул. Учебная, 46, закрылись. Об этом администрация кофеен сообщила в своих социальных сетях.

Команда сети не прокомментировала закрытие, но сообщила «Томскому обзору», что планирует плодотворно работать на оставшихся четырех точках.

Rocket coffee продолжает работать по адресам: ул. Усова, 3, ул. Герцена, 57, ул. Киевская, 147 и ул. Энтузиастов, 45.

Первая кофейня Rocket Coffee открылась в Томске в 2015 году. Сеть специализируется на спешелти-кофе, известна внимательным подходом к качеству зерна и его происхождению, популяризацией альтернативных способов заваривания. Rocket coffee участвует в развитии современной кофейной культуры города, проводя образовательные мероприятия для бариста и любителей кофе.

