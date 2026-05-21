18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области назначили нового председателя комитета общественной безопасности

Власть, Город, Награды и назначения, Томские новости, интересные новости Томска кадровые перестановки команда Мазура В Томской области назначили нового председателя комитета общественной безопасности

Новым председателем комитета общественной безопасности Томской области назначен Андрей Мещеряков. На этом посту он сменил Владимира Мысина, который вышел на заслуженный отдых 20 апреля.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Андрей Мещеряков работает в администрации региона с 2018 года. Он был заместителем председателя комитета по вопросам ГО и ЧС, заместитель начальника департамента защиты населения и территории Томской области. В 2016–2017 годах занимал должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ УМВД России по Томской области.

До этого служил в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Комитет общественной безопасности Администрации Томской области — это региональный орган исполнительной власти, который занимается обеспечением общественной безопасности и правопорядка в регионе. Он координирует работу других ведомств и муниципалитетов по профилактике правонарушений, защите населения и территорий от угроз, а также разрабатывает и реализует региональные программы в сфере общественной безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Экс-менеджер Yadro Касаев вступил в должность гендиректора НПФ «Микран»

23 апреля 2026
Еда

Тест-драйв лета. Какие томские веранды готовы принимать посетителей на майских

9 мая 2026
Томские новости

Томичи увидят «Музыку птиц» из Музея-квартиры Римского-Корсакова

27 апреля 2026
Томские новости

Первый филармонический фестиваль откроет 80-летие томской филармонии

19 мая 2026
Томские новости

Световая конструкция «Томск — город трудовой доблести» появится на въезде в город

28 апреля 2026
Томские новости

Около 15 тыс. человек посетили томский фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV»

20 мая 2026
Томские новости

В Томске перекроют движение на участке Октябрьской

27 апреля 2026
Томские новости

Томский пресс-центр РИА Томск закрылся

20 мая 2026
Город

Что ждет томичей на фестивале «Теория звука»?

14 мая 2026