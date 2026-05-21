В Томской области назначили нового председателя комитета общественной безопасности

21 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новым председателем комитета общественной безопасности Томской области назначен Андрей Мещеряков. На этом посту он сменил Владимира Мысина, который вышел на заслуженный отдых 20 апреля.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, Андрей Мещеряков работает в администрации региона с 2018 года. Он был заместителем председателя комитета по вопросам ГО и ЧС, заместитель начальника департамента защиты населения и территории Томской области. В 2016–2017 годах занимал должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ УМВД России по Томской области.

До этого служил в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Комитет общественной безопасности Администрации Томской области — это региональный орган исполнительной власти, который занимается обеспечением общественной безопасности и правопорядка в регионе. Он координирует работу других ведомств и муниципалитетов по профилактике правонарушений, защите населения и территорий от угроз, а также разрабатывает и реализует региональные программы в сфере общественной безопасности.

