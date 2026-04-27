Томичи увидят «Музыку птиц» из Музея-квартиры Римского-Корсакова

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости, мероприятия куда сходить интересные новости Томска музыка интерактив мастер-классы Томичи увидят «Музыку птиц» из Музея-квартиры Римского-Корсакова

В пятницу, 1 мая, в томском Первом музее славянской мифологии откроется выставка «Музыка птиц» из Санкт-Петербургского Музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова. Томичи узнают о символике и значении пернатых в славянской традиции и их влиянии на творчество классиков.

Как уточняют организаторы, на выставке представят великие музыкальные произведения из оперы, балета и драматических постановок, а также эскизы театральных костюмов Бенуа, Фирера, Коровина, Доррера, Бруни и других художников из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

А еще в экспозиции можно будет увидеть диковинные музыкальные инструменты. Организаторы подготовят интерактивные зоны и арт-объекты. Кроме того, на протяжении всего периода работы выставки по ней будут проходить тематические экскурсии, мастер-классы и концерты.

Открытие «Музыки птиц» состоится в пятницу, 1 мая, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Она будет работать до 31 августа ежедневно с 10.00 до 19.00.

Фото: Первый музей славянской мифологии

Подробнее узнать об экспозиции можно на сайте.

Выставка квилтов из Петербурга открылась в Доме искусств Томска

3 апреля 2026
Город

В томском Горсаду установят новое колесо обозрения высотой 55 метров

16 апреля 2026
Томские новости

В Томске убирают рекламные вывески на иностранных языках

6 апреля 2026
Томские новости

«Традиция + Дизайн»: о чем будет первая выставка Томского центра современной культуры

22 апреля 2026
Томские новости

В Томске откроется выставка о языке деревянного зодчества с кокошниками и мастер-классами

30 марта 2026
Томские новости

В Томске открылась выставка поэзии и коллажа «Вслух глазами»: фоторепортаж

30 марта 2026
Томские новости

Александр Феденев покинул пост начальника департамента финансов после 24 лет работы

30 марта 2026
Еда

Пасха в Томске 2026: где купить куличи, пасхи и десерты — обзор заведений

9 апреля 2026
Томские новости

В Томске моют тротуары

3 апреля 2026