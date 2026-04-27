Томичи увидят «Музыку птиц» из Музея-квартиры Римского-Корсакова

27 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 1 мая, в томском Первом музее славянской мифологии откроется выставка «Музыка птиц» из Санкт-Петербургского Музея-квартиры Н.А. Римского-Корсакова. Томичи узнают о символике и значении пернатых в славянской традиции и их влиянии на творчество классиков.

Как уточняют организаторы, на выставке представят великие музыкальные произведения из оперы, балета и драматических постановок, а также эскизы театральных костюмов Бенуа, Фирера, Коровина, Доррера, Бруни и других художников из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

А еще в экспозиции можно будет увидеть диковинные музыкальные инструменты. Организаторы подготовят интерактивные зоны и арт-объекты. Кроме того, на протяжении всего периода работы выставки по ней будут проходить тематические экскурсии, мастер-классы и концерты.

Открытие «Музыки птиц» состоится в пятницу, 1 мая, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Она будет работать до 31 августа ежедневно с 10.00 до 19.00.

