«Летние» поезда стартуют в Томске

С субботы, 25 апреля, начнут курсировать «летние» пригородные поезда Томск — Асино. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Уточняется, что первые в этом сезоне поезда отправятся 25,26 и 29 апреля, 1, 2, 3, 6, 9, 10 и 11 мая. Далее они будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям.

Поезда отправляются со станции Томск-II в 7:31, прибытие на станцию Асино — в 9:56. В обратном направлении, со станции Асино, отправление в 18:11, прибытие на станцию Томск-II — в 20:35.

Томские новости

