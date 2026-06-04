«Дом висит в воздухе»: как на Кулёва, 16 в Томске поднимают деревянный дом
Ремонтные работы в «доме за рубль» на Кулёва, 16 продолжаются. Здание вычистили, сняли штукатурку, разобрали полы и подготовили приямки. Сейчас идет самая зрелищная и самая нервная часть — подъем старого сруба над землёй для укрепления фундамента и замены сгнивших венцов.
Роман Редькин, команда которого ведет восстановительные работы, объясняет: без этого дом просто не проживёт ещё одно столетие, как бы аккуратно ни подкрашивали фасад.
Приямки, опоры и двутавры
Подготовка к подъёму началась ещё весной: по периметру и внутри дома вырыли приямки, в которые поставили деревянные поддоны и металлические балки.
— Нам нужно освободить фундамент для ремонта, поэтому делаем П‑образные опоры, которые обходят дом снаружи и не мешают работать с основанием, — поясняет Роман Редькин.
При этом важно не только, чтобы конструкция выдержала вес, но и чтобы не пострадало само дерево.
— Мы смотрели, чтобы двутавр попадал между окнами, а не врезался в бревно. Нельзя давить металлом прямо по старому бревну, — объясняет мастер.
В первом материале серии про восстановление здания мы рассказывали о том, какие сюрпризы оно может преподнести и почему старые деревянные дома часто оказываются крепче, чем кажется.
«Треск стоит»
Сам подъём — это серия очень аккуратных операций с домкратами.
— Берём угол, ставим 8–10 домкратов и потихоньку начинаем поднимать. Как только где‑то начинает вести, мы останавливаемся, подставляем прокладки, домкраты убираем и переходим дальше, — рассказывает Редькин.
Так по периметру дом обходят много раз, ловя нужный горизонт и высоту.
— Дом поднимаем на 25–30 сантиметров выше двух венцов, чтобы потом опустить его уже на новые брёвна. В идеале за неделю можно управиться, но это если всё пойдёт гладко, — признаётся он. — При подъёме брёвна сначала стоят в привычном состоянии, а потом мы снизу начинаем на них давить. Треск стоит хороший. Дома опускаются годами, потихоньку, а мы это в ускоренном темпе собираем обратно. Замки перекрытий трещат, сверху песочек сыпется. Узлы соединения балок мы не видим — всё внутри. Насколько они хороши, мы не знаем.
Чтобы подстраховаться, дом заранее стянули.
— Для этого и делали стяжки: чтобы себя обезопасить и не нарушить геометрию. Если в стене найдётся слабое бревно и мы начнём его давить, его просто выдавит — и куски могут вылететь на человека, — добавляет он.
По плану, дом должны полностью вывесить в начале июня. В таком «подвешенном» состоянии он проведёт около месяца — пока будут работать с фундаментом и бетон наберёт прочность.
Старый фундамент в бетонной «рубашке»
Фундамент Кулёва, 16 строили по классической для своего времени схеме: траншея, глиняная подушка, бутовый камень, сверху — кирпич.
— Дом поплыл не везде. Вдоль старого царского погреба фундамент не обрушен. А вот то, что делали в советское время (еще один погреб — прим. ред.), дало просадку. Плюс в зоне пристроек всегда подмыв: почва влажная. Поэтому уличная сторона почти идеальная, а сторона пристройки поплыла, — говорит Редькин.
Перед подрядчиком стоит главная задача — не разрушить старое основание, а обжать его и усилить.
— Фундамент будем оборачивать в бетонную рубашку: заливать с трёх сторон бетоном со связкой, арматурой, перемычками и выводить горизонт уже бетоном, — поясняет он.
Кладка, по его словам, местами настолько плотная, что камень не разбить без отбойного молотка. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы старую работу не ломать, а усиливать.
Три новых венца и «мертвый лес»
Перед началом работ старые брёвна простукивают и просверливают, чтобы оценить их состояние. На Кулёва, 16 решили менять три венца.
— Дом поднимаем на высоту, которая позволяет потом спокойно подвести новые брёвна и опустить на них, — говорит Редькин. — Мы не первый год в этой теме, запасаемся нужным лесом заранее. Нам нужен лес зимней валки, который год‑два лежит на базах, успевает просохнуть. Дерево шевелится долго: даже если полежало пять–шесть лет, оно всё равно немного «живёт». А лесу в этом доме уже около ста лет. Грубо говоря, это мёртвый лес: он успокоился, не даёт усадки, не трескается. Это идеальный материал, — объясняет он.
Именно поэтому старые расселённые дома так ценят столяры: в них можно найти уникальную доску и брус, которые сегодня стоят как отдельный премиум‑материал.
— Вот эта доска, например, — ей порядка двухсот лет. Она собрана при строительстве дома. Толщина и ширина приличные, соединительные шканты прямоугольные. Из неё можно сделать мебель, которой в принципе ничего не будет. Куб такой доски может стоить больше ста тысяч рублей, тогда как простой хороший пиломатериал — 30–40 тысяч рублей, — говорит Редькин.
Отдельная история — пристройки. Они каркасные и по своим свойствам сильно отличаются от основного сруба.
— Пристройки горели в своё время. Лестница сохранилась, а обшивка уже новая. Каркасные части мы усилили, чтобы они не рассыпались, и «отвязали» от дома, — рассказывает Редькин.
Изначально команда предполагала, что при поднятии дома лёгкие пристройки просто «оторвутся» и останутся стоять рядом, но этого не произошло. Поэтому было решено буквально отпилить пристройки, предварительно усилив их внутренний каркас.
Дом как учебная аудитория
На одном из этапов на Кулёва, 16 пришла группа студентов‑архитекторов вместе с преподавателем ТГАСУ Евгенией Колокольцевой.
— Я считаю, что студентам надо чаще на такие объекты приходить. Некоторые рассказывают, что за четыре года учёбы во второй раз видят конструктив вживую. Если у нас в городе есть такие дома, почему бы не пользоваться? — говорит Редькин.
По его словам, общение со специалистами университета здесь двустороннее:
— Евгения Николаевна — опытный преподаватель. Мы консультируемся с ней, обращаемся за помощью. Для нас это тоже важно: мы видим объект глазами практиков и теоретиков одновременно.
Для студентов же это редкая возможность увидеть «живой» деревянный дом в момент, когда его конструктив открыт и все процессы — от диагностики до подъёма — можно разглядеть буквально по шагам.
«Дом покажет характер»
Подъём, замена венцов, бетонная рубашка вокруг фундамента — всё это только середина длинной дистанции. Впереди работа с крышей, фасадами, внутренней отделкой и поиском баланса между историей и современным использованием.
— Дом будет висеть в районе месяца: ждать, пока мы зальём фундамент и бетон наберёт силу. Потом опустим его на новые венцы и займёмся крышей, — говорит Редькин.
И замечает: дом нужно понять. Здесь у бригады все пока в процессе: начнут поднимать — и здание покажет свой характер. И либо спокойно дастся мастерам, либо устроит им приключение.
Фото: Савелий Петрушев
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