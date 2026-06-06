День города в Томске: фоторепортаж с первого дня и афиша на 7 июня

6 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске 6 июня стартовало празднование Дня города. Основной площадкой первого дня стала площадь Ново-Соборная, где во второй раз прошел масштабный фестиваль татарской культуры Сабантуй.

Для гостей подготовили большую праздничную программу с выступлениями национально-культурных автономий, музыкальными номерами и тематическими площадками. Перед томичами также выступил джаз-оркестр «ТГУ-62». Кроме того, в городе в эти дни проходят фестиваль наличников «Резной Томск», гастрофестиваль «Летом» и пешеходные экскурсии.

Празднование продолжится и завтра, 7 июня. Традиционно день начнется с возложения цветов к стелам «Город трудовой доблести» и Вечному огню в Лагерном саду, затем на Воскресенской горе пройдет историческая театрализация. Смотрите подробную программу празднования Дня города в Томске.

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