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Сабантуй, гастрофестиваль и джаз ждут томичей на праздновании Дня города

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В эти выходные, 6 и 7 июня, в Томске отметят День города. В программе выставка, татарский Сабантуй, выступления джаз-оркестра «ТГУ-62» и кавер-групп, а также гастрофестиваль.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, празднование стартует в субботу на пл. Ново-Соборная. Здесь во второй раз пройдет масштабный фестиваль татарской культуры Сабантуй. Гостей ждут выступления национально-культурных автономий, а также джаз-оркестра «ТГУ-62». В День города пройдет второй фестиваль наличников «Резной Томск» и ночной забег «Томские огни».

В воскресенье, 7 июня, традиционно день начнется с возложения цветов к стелам «Город трудовой доблести» и Вечному огню в Лагерном саду. Затем пройдет историческая театрализация на Воскресенской горе. После празднование продолжится на Ново-Соборной, где состоится большой концерт и работа самых разных развлекательных площадок.

Вечером всех ждет программа с участием приглашенных артистов. С 17.00 перед томичами выступят две кавер-группы «Черри» и «Алые паруса», а в 19.00 на сцену выйдут хедлайнеры — группа «Инь-Ян», которую привозят в Томск партнеры праздника «Радио Сибирь».

Также в течение двух дней на пер. Томском пройдет гастрофестиваль «Летом». Кроме того, все желающие смогут принять участие в пешеходных экскурсиях.

С подробной программой празднования можно ознакомиться ниже:

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