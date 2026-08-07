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Почти 700 домов в Томске останутся без воды 20 августа

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В четверг, 20 августа, в Томске жители почти 700 домов останутся без воды на время плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты переключат абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии диаметром 600 мм по ул. Сибирская от ул. Киевская до ул. Жуковского. Предполагается, что отключение, связанное с проведением работ, продлится с 9.00 20 августа до 16.00 21 августа. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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