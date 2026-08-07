Почти 700 домов в Томске останутся без воды 20 августа

7 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 20 августа, в Томске жители почти 700 домов останутся без воды на время плановых работ в рамках капремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты переключат абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии диаметром 600 мм по ул. Сибирская от ул. Киевская до ул. Жуковского. Предполагается, что отключение, связанное с проведением работ, продлится с 9.00 20 августа до 16.00 21 августа. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Алтайская ул, 28а

Алтайская ул, 30

Алтайская ул, 30, стр. 1

Алтайская ул, 34

Алтайская ул, 36

Алтайская ул, 38

Алтайская ул, 42

Алтайская ул, 43

Алтайская ул, 43а

Алтайская ул, 44

Алтайская ул, 45

Алтайская ул, 45а

Алтайская ул, 45Б

Алтайская ул, 46

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 47

Алтайская ул, 48

Алтайская ул, 70

Алтайская ул, 72

Алтайская ул, 76/1

Алтайская ул, 76/2

Алтайская ул, 76/3

Алтайская ул, 78/1

Алтайская ул, 78/2

Алтайская ул, 80

Алтайская ул, 87

Алтайская ул, 89

Алтайская ул, 89/1

Алтайская ул, 90

Алтайская ул, 90а

Алтайская ул, 93

Алтайская ул, 95

Алтайская ул, 97

Алтайская ул, 97/1

Алтайская ул, 97/4

Алтайская ул, 101

Алтайская ул, 103

Алтайская ул, 105

Алтайская ул, 107

Алтайская ул, 127

Алтайская ул, 131

Алтайская ул, 133

Алтайская ул, 135

Аэродромная ул, 3

Аэродромная ул, 5

Аэродромная ул, 7

Аэродромная ул, 9

Аэродромная ул, 10

Аэродромная ул, 11

Аэродромная ул, 12

Аэродромная ул, 13

Аэродромная ул, 14

Аэродромная ул, 15

Аэродромная ул, 17

Аэродромная ул, 19

Аэродромная ул, 20

Аэродромная ул, 21

Аэродромная ул, 23

Аэродромная ул, 23а

Аэродромная ул, 23Б

Витебский пер, 30

Витебский пер, 32

Витебский пер, 34

Витебский пер, 38

Восточная ул, 1а

Восточная ул, 2

Восточная ул, 4

Восточная ул, 4а

Восточная ул, 6

Восточная ул, 8/1

Восточная ул, 9

Восточная ул, 10

Восточная ул, 10 стр. 1

Восточная ул, 11

Восточная ул, 12

Восточная ул, 14

Восточная ул, 15

Дальний пер, 1

Дальний пер, 1Б

Дальний пер, 3

Дальний пер, 4

Дальняя ул, 1

Дальняя ул, 2

Дальняя ул, 3

Дальняя ул, 4

Дальняя ул, 5

Дальняя ул, 6

Дальняя ул, 6а

Дальняя ул, 7

Дальняя ул, 8

Дальняя ул, 9

Дальняя ул, 10

Дальняя ул, 12

Дальняя ул, 13

Дальняя ул, 14 стр.1

Дальняя ул, 15 стр.1

Дальняя ул, 16

Дальняя ул, 17

Дальняя ул, 18

Дальняя ул, 19

Дальняя ул, 20

Дальняя ул, 20, корпус 1

Дальняя ул, 21

Дальняя ул, 23

Дальняя ул, 25

Дальняя ул, 27

Дальняя ул, 29

Дальняя ул, 31

Дальняя ул, 33

Дальняя ул, 35

Достоевского ул, 1

Достоевского ул, 2

Достоевского ул, 2а

Достоевского ул, 2Б

Достоевского ул, 2в

Достоевского ул, 2г

Достоевского ул, 2д

Достоевского ул, 4

Достоевского ул, 5

Достоевского ул, 6

Достоевского ул, 8

Достоевского ул, 9

Достоевского ул, 10

Достоевского ул, 11

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Достоевского ул, 14

Достоевского ул, 15

Достоевского ул, 16

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Достоевского ул, 1

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Маяковского ул, 46

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Сергея Вицмана ул, 26

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Сергея Вицмана ул, 28

Сергея Вицмана ул, 29

Сергея Вицмана ул, 30

Сергея Вицмана ул, 31

Сергея Вицмана ул, 32

Сергея Вицмана ул, 32 стр. 4

Сергея Вицмана ул, 32 стр. 5

Сергея Вицмана ул, 33

Сергея Вицмана ул, 34

Сибирская ул 70

Сибирская ул, 31

Сибирская ул, 31а

Сибирская ул, 33

Сибирская ул, 33/2

Сибирская ул, 33а

Сибирская ул, 42

Сибирская ул, 42

Сибирская ул, 42а

Сибирская ул, 44

Сибирская ул, 46

Сибирская ул, 46а

Сибирская ул, 48

Сибирская ул, 50

Сибирская ул, 52

Сибирская ул, 56

Сибирская ул, 60

Сибирская ул, 62

Сибирская ул, 64

Сибирская ул, 64/1

Сибирская ул, 64а

Сибирская ул, 66

Сибирская ул, 71

Сибирская ул, 73

Сибирская ул, 74

Сибирская ул, 74а

Сибирская ул, 75

Сибирская ул, 77

Сибирская ул, 77 стр.1

Сибирская ул, 78

Сибирская ул, 79

Сибирская ул, 79а

Сибирская ул, 79Б

Сибирская ул, 80

Сибирская ул, 81

Сибирская ул, 81а

Сибирская ул, 81Б

Сибирская ул, 81г

Сибирская ул, 81г

Сибирская ул, 83

Сибирская ул, 83Б

Сибирская ул, 84

Сибирская ул, 91

Сибирская ул, 93

Сибирская ул, 95

Сибирская ул, 95/1

Сибирская ул, 96/4 стр. 1

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Степана Разина ул, 4

Степана Разина ул, 10

Степана Разина ул, 11

Степана Разина ул, 11а

Степана Разина ул, 14

Степана Разина ул, 14а

Степана Разина ул, 14в

Степана Разина ул, 15а

Степана Разина ул, 19

Степана Разина ул, 27а

Тверская ул, 17

Тверская ул, 19

Тверская ул, 20

Тверская ул, 21

Тверская ул, 21а

Тверская ул, 22

Тверская ул, 23а

Тверская ул, 24

Тверская ул, 26

Тверская ул, 28

Тверская ул, 29

Тверская ул, 29а

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Украинская ул, 2

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Украинская ул, 3

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Ярославская ул, 16

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Ярославская ул, 20

Ярославская ул, 21

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Ярославская ул, 26

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Ярославская ул, 28

Ярославская ул, 30

Ярославская ул, 31

Ярославская ул, 32

Ярославская ул, 33

Ярославская ул, 34

Ярославский пер, 2

Ярославский пер, 2а

Ярославский пер, 4

Ярославский пер, 6

Ярославский пер, 8

Ярославский пер, 10

Ярославский пер, 12

Ярославский пер, 12а

Ярославский пер, 14

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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