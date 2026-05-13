Выставка «Искусство книжной иллюстрации» открылась в томском Музее деервянного зодчества
13 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами
На минувшей неделе, 8 мая, в томском Музее деревянного зодчества открылась выставка «Искусство книжной иллюстрации». В экспозицию вошли произведения, впервые за долгое время покинувшие хранилища Томского областного художественного музея.
Как уточняют организаторы, на выставке представлены книжная графика и книга художника. Проект разделен на две части: первый зал знакомит с иллюстрациями к произведениям писателей XIX–XX веков, объединенными в тематические пары.
Второй зал раскрывает процесс создания книги — от обложки и книжного разворота до готового печатного экземпляра — на примере Томского книжного издательства.
Фото: Савелий Петрушев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».