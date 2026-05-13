Выставка «Искусство книжной иллюстрации» открылась в томском Музее деервянного зодчества

На минувшей неделе, 8 мая, в томском Музее деревянного зодчества открылась выставка «Искусство книжной иллюстрации». В экспозицию вошли произведения, впервые за долгое время покинувшие хранилища Томского областного художественного музея.

Как уточняют организаторы, на выставке представлены книжная графика и книга художника. Проект разделен на две части: первый зал знакомит с иллюстрациями к произведениям писателей XIX–XX веков, объединенными в тематические пары.

Второй зал раскрывает процесс создания книги — от обложки и книжного разворота до готового печатного экземпляра — на примере Томского книжного издательства.

