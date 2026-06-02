Хедлайнера закрытия джазового сезона в Томске не пустили в Россию

2 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

У музыканта-мультиинструменталиста из Техаса Квентина Мура возникли проблемы при въезде в России. В связи с этим сменился хэдлайнер закрытия очередного джазового фестиваля в Томске. Перед томичами выступит австралиец Дэн Барнет.

— Случилось то, чем всегда славится джаз — неожиданный экспромт. Квентину Муру, концерт которого должен был состояться в Томске 6 июня, по ещё не выясненным причинам, запретили въезд в Россию на 49 лет... Но джаз, как и Россия, нигде не заканчивается. Поэтому 6 июня в усадьбе Шишкова выступит музыкант из дружественной Австралии, — отметил основатель джаз-клуба Undrground Олег Усенко.

Прошлым летом Дэн Барнет выступал на фестивале «Джаза на Воскресенской горе». Тромбонист, вокалист, шоумен, мастер игры на морских раковинах и большой артист порадует томичей новой совместной программой с трио яркого московского барабанщика Дмитрия Собурова.

Напомним, закрытие джазового сезона в Томске пройдет в субботу, 6 июня, на ул. Шишкова, 10.

Начало в 18:00.

