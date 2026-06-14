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Томичей ждут град, грозы и ливни

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На днях в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Днём воскресенья, 14 июня, и сутки с 15 по 16 июня в городе ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, — говорится в сообщении.

Уточняется, что грозы будут сопровождаться ливнями и усилением ветра до ветра 15-20м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

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