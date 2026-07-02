Мячи в ковше, три порции блюд и «Второй старт»: как в Томске выбирали лучших в профессии

2 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В июне в Томске прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проводимый Минтрудом ежегодно.

Региональным оператором конкурса в Томской области является Департамент труда и занятости населения Департаментом труда и занятости населения Томской области. На этот раз победителей выбирали в рекордном числе номинаций, а состязания собрали почти 80 участников.

Как проходил конкурс — рассказываем и показываем в нашем материале.

Лучшие в профессии

Участники конкурса на церемонии открытия Фото: Савелий Петрушев

В этом году региональный этап конкурса «Лучший по профессии» прошел в номинациях «Сварщик», «Специалист по робототехнике», «Повар», «Швея», «Агроном», «Оператор станков с ЧПУ», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора» и «Второй старт».

— Для нашего региона этот конкурс — прежде всего про людей. За каждым качественным продуктом или услугой стоит мастер, по-настоящему влюбленный в свое дело. Важно, чтобы Томская область знала имена своих профессионалов, а их успех и преданность труду становились ориентиром для молодежи, только выбирающей свой путь, — отметила заместитель председателя Правительства Томской области.

Соревнования проходили на протяжении нескольких дней на площадках томских колледжей, предприятий и научных центров. Первым этапом состязаний во всех номинациях были теоретические задачи, в которые входили тестирование и кейс-задачи. Однако большую часть баллов участникам присуждали за успешное прохождение практических испытаний, которые были близки к их повседневной работе.

Так, сварщикам предстояло подготовить две заготовки — трубу и лист, зафиксировать их, а затем сварить, не меняя положения деталей.



Сварщики за работой Фото: Савелий Петрушев

— Всего в сумме сварщики могут набрать 430 баллов, из них за теорию — только 30 баллов. Раньше были прецеденты, когда человек плохо варит, но хорошо отвечает на вопросы и поэтому выигрывает. А сварщику все же главное качественно выполнить сварное соединение, поэтому регламенты пересмотрели, — рассказал Иван Марков, директор аттестационного центра «ГАЦ ЗСР НАКС», на базе которого проходил конкурс сварщиков. — Задания хорошие, стандартные, не очень легкие. У всех это встречается в рабочей деятельности, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей мере.

Сотрудник «Томскнефтехима», сварщик шестого разряда Кирилл Шелбогашев Фото: Савелий Петрушев

— В подобном чемпионате я участвую в первый раз. До этого были корпоративные турниры, всероссийские, на всемирном был, который проходил в Екатеринбурге. На работе предложили проявить свои навыки и здесь. Достаточно интересное мероприятие для сварщика, так как есть коммуникация с другими предприятиями, коллегами. Это площадка для обмена умениями, общения, — отметил сотрудник «Томскнефтехима», сварщик шестого разряда Кирилл Шелбогашев. — Конкурс требует от нас высокой компетенции — и соблюдения техники безопасности, и выполнения задания строго по техкарте. Хотя для меня сложнее будет ответить на вопросы, так как практика у сварщика отрабатывается ежедневно, с этим нет проблем.

Повара готовили по три порции блюд из предоставленных ингредиентов: «Холодную закуску из рыбы», «Горячее блюдо из мяса» и «Десерт». Рецептура, подача и оформление отдавались на откуп конкурсанту. Набор необходимых продуктов участники получили непосредственно перед началом испытания.

Конкурс поваров Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Конкурс робототехников Фото: Департамент труда и занятости населения

Для участников СВО в регионе проведена номинация «Второй старт». В ней приняли участие девять человек: инженер, пожарный-спасатель МЧС России, социальный координатор томского филиала фонда «Защитники Отечества», техник-протезист, руководитель учреждения пассажирских перевозок, предприниматель, председатель районного общества охотников и рыболовов, а также специалисты нефтегазовой и метрологической сфер. Им предстояло пройти тестирование по охране труда и трудовым правам, а также рассказать о своей профессиональной деятельности после возвращения со службы: для этого они готовили публичное выступление, видеоролик и презентацию.

«Второй старт» Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Одними из самых зрелищных стали номинации «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора». Состязания проходили в Инженерно-технологическом центре АО «Стройтранснефтегаз».

Конкурс машинистов тяжелых машин Фото: Савелий Петрушев

— В рамках номинации «Машинист бульдозера» было два этапа — теоретический и практический. Первый включал тестовый блок и блок-кейс. За теорию можно было набрать 100 баллов, 400 баллов уходило на практику. Она проходила на нашем полигоне и представляла собой различные варианты движения на бульдозере, в том числе нивелирование, бульдозерирование, работу с рыхлителем. Все это было в игровой форме с футбольными и теннисными мячиками и бочками, — рассказал председатель экспертной комиссии конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Машинист бульдозера» Виталий Рахвалов. — Конкурсанты показали себя очень хорошо — между местами был разрыв всего в два балла.

Главный специалист по безопасности производства «Стройтранснефтегаз» Денис Борзунов подчеркнул, что на конкурсе учитывались и параметры, связанные с охраной труда.

— Оценивалось не только правильное выполнение, но и подъем на технику, использование средств индивидуальной защиты, пристегивание ремня до начала движения и так далее, — уточнил Денис Борзунов. — Очень подготовленные, квалифицированные сотрудники были. В следующий раз некоторые задания мы усложним.

Машинист экскаватора ООО «Стройгаз Томск» Никита Волков Фото: Савелий Петрушев

— Первый раз участвую в конкурсе. Для нас подготовили полосу препятствий, надо было мячи баскетбольные в ковш собирать и закатить их в бочку. Со стороны легко выглядит, когда начинаешь выполнять — сложно, но очень интересно, — поделился впечатлениями участник конкурса — машинист экскаватора ООО «Стройгаз Томск» Никита Волков. — Вопросы касались профессиональных тонкостей и общих технических тем. Все понравилось, было очень здорово: конкуренция хорошая, все показали себя на высшем уровне.

Лучшие по профессии

Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» Фото: Савелий Петрушев

— Конкурс не только позволил выявить самых достойных и талантливых специалистов, но и стал для них стимулом к дальнейшему профессиональному росту. Совместными усилиями мы укрепляем престиж человека труда в регионе и вдохновляем сотни мастеров своего дела на новые свершения, — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Имена победителей были названы 10 июня на форуме-спутнике «Всероссийской недели охраны труда». Лучшим в номинации «Второй старт» стал Сергей Ильиченко (АО «Транснефть-Западная Сибирь»), «Сварщик» — Константин Фомичёв (АО «Транснефть-Западная Сибирь»), «Специалист по робототехнике» — Александр Николаев (ООО «Инспаир»), «Повар» — Екатерина Дубина (ООО «Вкуснейшие дела»), «Швея» — Татьяна Градовец (ООО «КИТ»), «Агроном» — Елена Качнова (Администрация Асиновского района), «Оператор станков с программным управлением» — Егор Степура (АО «НПФ «Микран»), «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» — Ирина Макаревич (АО «НПФ «Микран»), «Машинист бульдозера» — Андрей Руденко (АО «СтройТрансНефтеГаз»), «Машинист экскаватора» — Юрий Карабаев (ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Победители регионального конкурса получили право представить Томскую область на федеральном уровне, где смогут получить денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. рублей за второе, 300 тыс. рублей за третье.

Сама Томская область в седьмой раз станет площадкой для проведения федерального этапа — в сентябре на базе Политехнического университета специалисты со всей страны поборются за звание лучшего в номинации «Специалист по робототехнике», которая пройдёт в Томске 8–10 сентября. Организаторами этапа, как и региональных, выступит Департамент труда и занятости населения Томской области.

Фото: Савелий Петрушев

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