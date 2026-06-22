В Томске откроется выставка технологий с VR-тренажерами и техникой

В среду, 24 июня, в Томске на улице Усова откроется выставка технологического и энергетического оборудования. Здесь свои разработки представят инженерные школы Томского политеха и промышленные партнеры.

Как уточняют в пресс-службе вуза, томичи смогут увидеть образцы новых радиофармпрепаратов диагностики и терапии рака предстательной железы, жидких био- и композиционных топлив, функциональных материалов на основе отходов пластика — полиэтилентерефталата (ПЭТ), ультрадисперсных порошков и ферритовой керамики, дозиметрических фантомов и другие.

Кроме того, в рамках выставки продемонстрируют возможности отечественной системы моделирования процессов подготовки и переработки нефти и газа PROGRESS. На площадке можно будет познакомиться с современными VR-тренажерами, активно используемыми при обучении студентов ТПУ. Среди них — тренажер для виртуальной сварки, который полностью имитирует работу сварщика и помогает освоить все основные виды сварки, тренажеры D.I.V.E., которые применяют при обучении по направлениям «Энергетика» и «Нефтегазовое дело».

На выставке покажут тепловизионный дефектоскоп для контроля авиационных панелей из полимерных композиционных материалов и самоходный рентгеновский комплекс для контроля качества сварных соединений труб газопроводов, водоочистки, коррозионностойких покрытий, аддитивных технологий для энергетического машиностроения и другое.

В работе экспозиции также примут участие и индустриальные партнеры вуза, которые покажут современные образцы грузовой, дорожно-строительной и легковой техники, разработки и ИТ-решения в области обеспечения охраны труда на производстве.

Выставка откроется в рамках Томского международного энергетического форума, который объединит более 400 экспертов из разных регионов России и пяти стран мира. Посетить ее смогут все желающие с 24 по 26 июня с 10.00 до 19.00 на на площадке перед Международным культурным центром ТПУ (ул. Усова, 13в).

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