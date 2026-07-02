Автофестиваль с мотогонками и фудкортом пройдет в Томске

2 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В субботу, 4 июля, в Томске пройдет ежегодный фестиваль «Автоэволюция». Участники представят ретро- и спортивные автомобили, внедорожники, а также варианты тюнинга и оформления салона. Томичи увидят почти 90 машин — от ГАЗ-67 до Tesla Cybertruck 2024-го.

Как сообщают организаторы, в этом году фестиваль будет разделен на три зоны. На основной сцене зрителей ждет бернаут-шоу — трюки с пробуксовкой шин, а также розыгрыши и выступления музыкальных групп. В эндуро-зоне весь день будет проходить мотошоу с байками для бездорожья, а также эндуро-соревнования „Под напряжением“ — по словам организаторов, первое в Томске шоу такого масштаба. Новинка этого года — активности для детей: беговел для участников от двух лет и велогонки для участников от шести лет.

— Фестиваль в этом году небывало разросся, большая часть автомобилей не из Томска, а из Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Барнаула и Алтая. В прошлом году эндуро-мотошоу достаточно зрелищным оказалось, поэтому в этом году мы расширили трассу. Мы также добавили к выставке заниженные машины и автомобили на статике — у которых днище на уровне пола, — рассказали организаторы.

Фестиваль начнется в 12.00 и продлится до 22.00 возле ТРК «Лето». Для гостей будет работать фудкорт.

Стоимость билета — 250 рублей до 3 июля и 300 рублей в день мероприятия.

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