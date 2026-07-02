На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

В ближайшие дни, 3 и 4 июля, в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Днем 3 июля и сутки 4 июля по Томской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах ливни, усиление ветра 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать осторожность: следить за погодными условиями, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, отключать электроприборы во время грозы.

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