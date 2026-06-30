Окрошка с брискетом и «Царицынский» салат: летнее меню «Славянского базара»

30 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: ресторан «Славянский базаръ»

Хороших ресторанов в Томске хватает. А вот мест с характером — где ты не просто ужинаешь, а чувствуешь, что у заведения есть история, своя кухня и своё лицо — с каждым годом всё меньше. «Славянский базаръ» — из тех немногих, куда приходят не за «как везде», а за настоящим. И к этому лету здесь обновили почти всё меню — повод заглянуть снова даже тем, кто думал, что уже всё попробовал.

В ресторане «Славянский базаръ» к вопросу подошли основательно: в историческом ресторане на берегу Томи обновили почти всю гастрономическую линию — от закусок и салатов до десертов и коктейлей. В меню появились дымная паста с томлёными говяжьими щёчками, кулебяки с брискетом, окрошка с копчёным мясом и «Царицынский» салат с уткой и ананасами — отсылкой к гастрономическим увлечениям дореволюционной России.

Шеф-повар ресторана Павел Чевычелов рассказывает о сезонных новинках:

— Мы добавили новые позиции, ссылаясь на изменения кухни в истории России. Хотелось подчеркнуть, что русская кухня это не только про борщ и пельмени, но и про новые вкусы, которыми на сегодняшний день умело жонглируют знатоки поварского ремесла.

В новом меню появились классические кулебяки — с красной рыбой и с брискетом. Улучшили подачи уже полюбившихся блюд и добавили позиции из оленины. Конечно, не обойдут вниманием летний хит — окрошку. Любители холодных закусок смогут продегустировать паштет из печени цыпленка с ореховым ликером. И если раньше ассорти мяса из коптильни ресторана было только в банкетном меню, то теперь заказать его могут все гости.

— Отдельный акцент мы сделали на салатах. Традиционно их в меню было немного, поскольку майонезные салаты — это советская кухня. В традициях русской кухни мы подаем закуски — соленья, грибы, строганину. Но сейчас добавили и немного салатной классики, — рассказывает шеф. — Так, появился салат «Царицынский» с ананасами и уткой.

Не все знают, но ананасы в царской Руси — это отдельная гастрономическая глава. Когда их впервые привезли в Российскую империю, в стране был ананасовый бум! Их выращивали в теплицах, а потом квасили, солили, делали напитки, запекали. Поэтому мы не просто добавили этот ингредиент в салат, но и рассказываем об ананасной истории. До сих пор в столицах сохранились оранжереи, где раньше выращивались ананасы для царского стола. Утку для салата мы коптим сами.

Исторический ресторан русской кухни с 1889 года «Славянский Базаръ» — пл. Ленина, 10.

Телефон для бронирования: 90-00-50.

Социальные сети: taplink.cc/slavyansky.bazar

Также добавили в меню «Мимозу» — это классика в современной подаче, с копченой северной русской рыбой. Творчески пересмотрели итальянский салат с баклажанами, страчателлой и томатами — его соус теперь будет с клубникой и кедровым орехом. Интеграция в знакомые блюда локальных ингредиентов — важное для нас направление: так мы объединяем привычные вкусы с новыми гастрономическими идеями.

В «Славянском базаре» русская кухня — не декоративная отсылка к прошлому, а основа всей гастрономической концепции. Здесь по-прежнему делают ставку на формат большого русского застолья: в меню остаются кулебяки для компаний, самовары с чаем и блюда, рассчитанные не столько на быстрый ужин, сколько на долгий вечер за разговором. Эта подчеркнутая неспешность и внимание к атмосфере, похоже, и остаются одной из причин, по которой гости возвращаются сюда годами.

Летом веранда ресторана живет насыщенно — красивые виды на набережную, зелень и атмосфера загородной дачи располагают к долгому отдыху. И к новым гастрономическим впечатлениям:

— Что заказать в первую очередь? Я рекомендую тартар из говядины, кулебяку с копченым лососем, бифштекс из оленины с брусничным соусом и конечно наши фирменные соленья. На десерт попробуйте обновленный медовик и не забудьте взять самовар для чайной церемонии на нашей светлой летней веранде.

Обновили в ресторане и коктейльную карту. Теперь каждый напиток сопровождается небольшой историей, связанной со славянской мифологией и фольклором — от лесных духов до старых поверий. О культурных традициях, разнообразии вкусов и историях наших предков, расскажут в ресторане «Славянский базаръ». Забронируйте стол с видом на реку и попробуйте летнее меню, пока лето не кончилось.

Реклама. Рекламодатель АО «Славянский базаръ», ИНН 7000012810, Erid: 2SDnjc7YebC.

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