На томском фестивале «Джаз на Воскресенской горе» выступит ансамбль колледжа культуры и диксиленд-секстет Fire-Brass

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В субботу, 4 июля, в Томске пройдет фестиваль «Джаз на Воскресенской горе». На этот раз компанию именитому хедлайнеру Карлосу Джонсону составят молодые исполнители.

— В прошлом году на фестивале мы были вместе с мэтрами Томского джаза биг-бэндом «ТГУ-62» под управлением маэстро Аркадия Ратнера. На этот раз мы решили предоставить сцену молодым, — рассказал организатор фестиваля, основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Так, перед гостями выступит эстрадный ансамбль губернаторского колледжа культуры и искусств «Estate» под управлением Сергея Хромцева. Коллектив, состав которого входят студенты и преподаватели, является лауреатом международных конкурсов и, по словам организаторов, вполне может приятно удивить томскую публику.

Также на фестивале выступит диксиленд-секстет Fire-Brass, один из самых ярких резидентов джаз-клуба Underground.

— Их музыка это настоящий шквал энергетики духовой секции из четырех инструментов и волшебного вокала Татьяны Стукаловой, — отмечает Олег Усенко.

Напомним, фестиваль, организованный при поддержке Музея истории Томска и городской администрации, пройдет в субботу, 4 июля, на Воскресенской горе, ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов 1 900 рублей.

Начало в 18.00.

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