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Обладатель двух статуэток Grammy и премии Blues Music Awards выступит на томском фестивале «Джаз на Воскресенской горе»

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В следующую субботу, 4 июля, в Томске пройдет очередной фестиваль «Джаз на Воскресенской горе». Его гостей ждет выступление мировых и российских звезд, а также фудкорт, фотозоны и зоны отдыха.

— В 2025 году, впервые за 421 год существования сибирского города, в месте его основания успешно прошел Первый Городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе». Мы хотим продолжить новую культурную традицию и сделать этот фестиваль музыкальной визитной карточкой Томска, — отмечают организаторы из джаз-клуба Underground.

Хедлайнером мероприятия станет легенда чикагского блюза, обладатель двух статуэток Grammy и премии Blues Music Awards Карлос Джонсон. Артист обладает энергичным, несколько агрессивным стилем. Являясь левшой, свою музыку он исполняет на на перевернутой «праворукой» гитаре, в той же технике, что и Jimi Hendrix, Albert King и Otis Rush. На его Карлоса десять студийных и концертных альбомов. А с 2017 года Джонсон внесен в чикагский Зал славы блюза.

Компанию легендарному музыканту составит джаз-оркестр Томского Губернаторского колледжа культуры и искусств, диксиленд-секстет «Fire-Brass», а также томские и новосибирские исполнители.

Фестиваль, организованный при поддержке городской администрации, пройдет в субботу, 4 июля, на Воскресенской горе, у Музея истории Томска на ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов от 2 500.

Начало в 18.00.

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