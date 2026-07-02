Легендарный для Томска футболист возглавил команду КДВ

2 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ФК КДВ

В томский футбол неожиданно вернулась одна из важных для него фигур — главным тренером ФК КДВ 1 июля назначили Сергея Передню. Томские болельщики его прекрасно знают и как игрока, и как наставника. Первый матч с «Акроном 2», проходивший прямо в день его назначения, тренеру удалось выиграть с минимальным счетом 1:0. Команды встречались в 15-м туре LEON-Второй Лиги Б.

Новый главный тренер КДВ — фигура для Томска легендарная. Впервые томские болельщики увидели его в августе 2000 года. Тогда форвард дебютировал в составе «Томи». Вскоре он стал одним из её лидеров, капитаном. Именно в эпоху игрока-Передни «Томь» превратилась в одного из лидеров первого дивизиона, дважды завоевала «бронзу», а в 2004 году вышла в премьер-лигу. Правда, Передня в середине того сезона из томского клуба уже ушёл. Но о тех годах всегда вспоминал тепло. А в 2011 году Сергей Александрович, незадолго до этого завершивший карьеру игрока, приехал в Томск уже как тренер. В том году «Томь» на фоне проблем с финансами провалила часть сезона, и спасти её от вылета Передня уже не смог. Но собранная им в зимний перерыв команда показала в 2012 очень симпатичную игру, запомнилась своим характером. А в следующем сезоне тренер вернул клуб в премьер-лигу. На этом его карьера в «Томи» закончилась. Он несколько раз приезжал в Томск как наставник команд-соперников. Теперь же возглавил КДВ, сменив Илью Изотова в очень непростой момент, когда команда потеряла много очков и больше не имеет права на ошибку, если хочет побороться за победу в турнире.

Сергей Передня получил предложение возглавить томский клуб всего за несколько дней до матча с «Акроном 2» и согласился мгновенно:

— Томск — практически моя вторая родина. Здесь я состоялся как игрок, зарекомендовал себя как тренер. Говорил об этом ребятам на установке перед матчем. Болельщики здесь прекрасные! После неудачного матча в прошлом туре (КДВ проиграл со счётом 0:4. — Прим. ред.) пришли поддержать команду, это очень приятно, игроки это тоже слышат. Важно поддерживать клуб не только когда все хорошо.

Игра с «Акроном 2» получилась тяжелой: все пошло не по плану уже на 3-й минуте, когда арбитр в спорной ситуации показал красную карточку игроку КДВ Нестерову. Хозяева остались в меньшинстве. На 31-й минуте Палиенко, один из лидеров томского клуба, забил со штрафного. Дальше команде было непросто, но победный скользкий счет удалось удержать, хотя болельщикам пришлось немало понервничать.

Тренер гостей Сергей Вахтеев отметил ужасное качество игры своей команды в этом матче и ряд грубых ошибок. Но высоко оценил местных болельщиков:

— Атмосфера на стадионе супер, такой не хватает во многих регионах, а в Томске и в Перми она есть! Это я и называю футболом.

Сергей Передня сказал, что план на игру рухнул после удаления, пришлось весь матч действовать от обороны. Зато глаза у игроков горели:

— Сегодня я увидел горящие глаза, это я люблю. Сам такой же. Тоже переживал, танцевал вместе с ними у бровки во время игры, — признался тренер. — Это заслуженная победа. Ребята дотерпели, проявили характер.

Изменений в тренерском штабе Передня не обещает. Задача на оставшиеся туры — думать о каждой следующей игре.

Томских друзей Сергей Передня пока не видел, но это — вопрос времени:

— Я только прилетел в город, попал с корабля на бал. Встретиться еще ни с кем не успел. Но обязательно пообщаюсь — здесь у меня очень много и друзей, и товарищей, и знакомых болельщиков. Вспомню наши «лихие 90-е» в Томске, обязательно пройдусь по местам, где прежде любил бывать. Единственное — жалко, что стадиона «Труд» больше нет. Я, когда в прошлом сезоне приезжал в Томск как тренер «Химника», ходил туда, плакал. Ностальгировал.

Следующий матч КДВ проведет 5 июля — встретится в гостях с командой «Динамо Барнаул».

Текст: Мария Симонова

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