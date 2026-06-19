Скончался бывший декан факультета журналистики ТГУ Юрий Ершов

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2026 // Фото: gt-tomsk.ru

Ушел из жизни экс-декан и один из основателей факультета журналистики Томского государственного университета Юрий Ершов.

По словам сотрудников вуза, причиной смерти стал инсульт. Ершову было 66 лет.

Юрий Ершов родился 25 марта 1960 года в Новокузнецке. Закончил ТГУ, где получил специальность «журналист», затем окончил аспирантуру факультета журналистики МГУ. Работал ассистентом, а затем преподавателем на кафедре журналистики факультета филологии ТГУ. В 1997 стал заведующим кафедрой телерадиожурналистики.

В 2004 году по инициативе Ершова отделение журналистики было преобразовано в факультет, а сам Юрий Михайлович был избран деканом, а затем дважды переизбирался на этот пост. С сентября 2019 года преподавал на кафедре журналистики филиала МГУ в Севастополе.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Юрия Ершова.

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