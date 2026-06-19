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Скончался бывший декан факультета журналистики ТГУ Юрий Ершов

Город, Некрологи, Томские новости, интересные новости Томска умер скончался жизнь замечательных людей томская журналистика Скончался бывший декан факультета журналистики ТГУ Юрий Ершов

Ушел из жизни экс-декан и один из основателей факультета журналистики Томского государственного университета Юрий Ершов.

По словам сотрудников вуза, причиной смерти стал инсульт. Ершову было 66 лет.

Юрий Ершов родился 25 марта 1960 года в Новокузнецке. Закончил ТГУ, где получил специальность «журналист», затем окончил аспирантуру факультета журналистики МГУ. Работал ассистентом, а затем преподавателем на кафедре журналистики факультета филологии ТГУ. В 1997 стал заведующим кафедрой телерадиожурналистики.

В 2004 году по инициативе Ершова отделение журналистики было преобразовано в факультет, а сам Юрий Михайлович был избран деканом, а затем дважды переизбирался на этот пост. С сентября 2019 года преподавал на кафедре журналистики филиала МГУ в Севастополе.

Редакция «Томского Обзора» выражает соболезнования родным и близким Юрия Ершова.

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