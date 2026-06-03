В Томской области много краснокнижных гусей, на радоваться пока рано — томские ученые

Орнитологи Томского государственного университета отметили высокую численность гуся-гуменника, внесенного в Красную книгу региона. Несмотря на полученные показатели, исследователи не спешат с выводами о состоянии популяции, сообщает пресс-служба вуза.

— Эти весенние учёты удивили: пролёт был ярко выражен, зарегистрированы десятки стай, численность оказалась сопоставима с прежними данными, — говорит соруководитель проекта, доцент Биологического института ТГУ Игорь Коробицын. — Но при этом мы понимаем, что спешить с выводами не стоит. Пока не ясно, увеличилась ли общая популяция, либо численность остается довольно стабильной в местах концентрированного пролёта — как в нашем случае, а где-то его стало меньше. Возможно, произошли изменения в пролётных путях. Так, коллеги из Алтайского края сообщили о низкой численности у себя в этом году.

В пользу изменения маршрутов миграции говорит, в частности, изменение мест зимовки. Известны случаи, когда гуменники, ранее зимовавшие в Европе, позже были отмечены на зимовках в Азии. Возможно, это могло увеличить численность гусей в Сибири, но при этом суммарно численность подвида не увеличилась, а продолжает снижаться. Чтобы понять объективную картину, нужны большее территориальное покрытие и повторные подсчёты.

Подобную идею учёные пытались реализовать в 2013 году в разных районах Томской области под общей координацией директора зоологического музея ТГУ, орнитолога Сергея Москвитина. Тогда в учётах участвовали как орнитологи, так и охотники. Судя по полученным данным, численность гусей также оказалась низкой. Теперь учёные намерены собрать больше информации, для этого запланировано повторение весенних учётов еще и в следующем году.

В июне орнитологи отправятся на Гыданский полуостров в Ямало-Ненецком автономном округе, где запланировано проведение еще одного этапа проекта. Задача — поиск мест гнездования двух редких видов — пискульки и краснозобой казарки. Они имеют международный охранный статус уязвимых видов и находятся в Красной книге России и Красном списке Международного союза охраны природы. Пискулька — небольшой арктический гусь, который находится на грани исчезновения. Численность мировой популяции оценивается в 20–35 тысяч особей. Более 90 процентов этих птиц гнездится в России.

В пресс-службе уточняют, что за последние 30 лет численность сократилась в шесть-семь раз. Данные, полученные исследователями, позволят понять, где в тундре сохраняются редкие популяции и какие участки требуют охраны.

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