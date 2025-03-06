Звуки тайги. Как считают краснозобых казарок в тундре

6 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Краснозобая казарка, она же Branta ruficollis — это не только редкая птица, но еще и необычайный случай популяции, чья численность не только стабилизировалась, но и растет. Этому способствовали и принятые меры охраны.

Но как подсчитывают количество казарок в западно-сибирской тундре и выясняют, выросла или же уменьшилась популяция? Преподаватель кафедры экологии Биологического института ТГУ Сергей Гашков поясняет: этому помогает авиаучет.

— Это в прямом смысле учёт с помощью летательных аппаратов. Его делают и на самолетах, и на вертолетах. Например, гусей на озёрах, когда их хорошо видно, можно фотографировать и потом подсчитывать, видя, где они концентрируются, в какое время. Из этого можно делать выводы о путях миграции, о местах скопления. Причем авиаучет используют не только для птиц. Лося и медведя тоже можно, достаточно пролететь по маршруту и подсчитать численность.

Кстати, иногда казарки гнездятся вблизи жилищ другой краснокнижной птицы — полярной совы. Сергей Гашков поясняет: таким образом хищная сова становится защитой просто в силу того, что охраняет своё гнездо от песцов и других разорителей гнезд. Послушайте, как звучит голос краснозобой казарки:

Сохранение биоразнообразия в регионе актуальная тема не только для ученых, но и для бизнеса. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня оно вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных направлений, включая возобновление биоресурсов.

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