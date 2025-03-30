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Иномарка и два грузовика столкнулись в Томске

Сегодня, 30 марта, в Томске столкнулись «Газель», Honda и грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.30 на ул. Елизаровых, 68. По предварительным данным, «Газель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем Honda. После этого оба автомобиля совершили наезд на припаркованный грузовой автомобиль.

В результате происшествия 39-летнему водителю автомобиля «Хонда» оказана разовая медицинская помощь.

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