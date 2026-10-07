На первой выставке-продаже в ТЦСК покупатели выбирали только томских художников

7 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Мирошниченко, «Бегущие»

Четырнадцать работ томских художников на общую сумму 375 тысяч рублей купили посетители первой выставки-продажи в «Пассаже Второва». Хотя в экспозиции были представлены и авторы из других регионов, все проданные произведения оказались работами томичей.

Выставка открылась в мае и стала одним из первых проектов Томского центра современной культуры. Работы для неё собирали через открытый конкурс, объявленный ещё до открытия центра. Организаторы получили больше 70 заявок, большинство — от местных художников.

— Мы придумали этот формат прежде всего ради поддержки томских авторов, — говорит руководитель проекта ТЦСК Ольга Кононенко. — Чтобы их замечали, чтобы у них была возможность показать своё искусство и монетизировать его.

«В Михайловской роще» Работа Александры Постниковой

За пять месяцев покупателей нашли произведения в разных техниках и ценовых категориях. Среди них — этюд Александры Постниковой «В Михайловской роще» за 15 тысяч рублей, «Спелые гранаты» Зарифы Мамедовой за 59 тысяч и «Бегущие» Екатерины Мирошниченко за 70 тысяч. У Мирошниченко приобрели сразу две работы — обе из числа самых дорогих на выставке. Акварель Александра Манаенкова «На борту „Фрегата“» продали за 55 тысяч рублей.

По словам Ольги Кононенко, посетители приходили в «Пассаж Второва» специально ради выставки, запрашивали каталог и интересовались, когда снова можно будет увидеть произведения томских авторов. Команда центра также провела встречи с дизайнерами интерьеров, которым предложила сотрудничество.

«На борту «Фрегата“» Акварель Александра Манаенкова

— У людей явно есть понимание ценности и желание приобретать такие уникальные работы. Значит, есть спрос, есть предложение, и наша задача — это развивать, — отмечает Ольга Кононенко.

На вторую выставку-продажу поступило уже больше 90 заявок. Помимо Томска и Северска, среди городов участников — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск и Чебоксары. Для экспозиции собрали живопись, графику, фотографии, арт-объекты, текстиль и печатную продукцию, в том числе работы о Томске.

Продолжение получит и знакомство с двумя участниками первой выставки — Дарьей Салаховой и Александром Манаенковым. В ноябре в «Нижнем Пассаже», на цокольном этаже ТЦСК, откроется их совместная выставка. Салахова пишет виды Томска, Манаенков работает с акварелью.

С этой экспозиции начнётся программа «Искусство современников» — круглогодичная серия выставок художников из Томска и других городов России. Менять экспозицию планируют примерно раз в три месяца.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».