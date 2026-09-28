Почти 125 тысяч сибирских семей управляют умными сервисами для дома через смартфон

28 сентября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Сибири растет популярность мобильного приложения «Ростелеком Ключ»: сегодня уже 125 тысяч семей макрорегиона управляют умными сервисами для дома одним касанием экрана.

Треть сибирских пользователей проживает в Новосибирской области, также в лидерах — Красноярский край, Кузбасс, Бурятия и Забайкалье. Интенсивно растут подключения в Алтайском крае и Республике Алтай — в этом году количество учетных записей в этих регионах увеличилось на четверть.

— Умные сервисы становятся неотъемлемой частью современного быта, делая нашу жизнь более комфортной и безопасной. Теперь управление домом через смартфон — это уже привычное и удобное решение, спрос на которое стабильно растет. В Сибири продуктами экосистемы «Ключ» пользуются жильцы свыше 1 300 многоквартирных домов, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Платформа объединяет в одном приложении все основные сервисы для управления многоквартирным домом и придомовой территорией. Среди ключевых возможностей — умный домофон, который передает видеовызовы с подъездной панели прямо на экран смартфона: открыть дверь можно в один клик, даже находясь далеко от дома, а для гостей, курьеров или врачей легко сгенерировать одноразовый код доступа.

Также в приложении «Ключ» пользователи могут управлять въездом на придомовую территорию, с помощью видеонаблюдения следить за обстановкой во дворе, на детской площадке или парковке, а также контролировать статистику потребления коммунальных ресурсов, при этом умные счетчики автоматически передадут данные в управляющую компанию.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелеком-ЦОД», отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.

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