18+
18+
РЕКЛАМА

Итальянский барабанщик Роберто Порта выступит в Томске

Афиша Томска, Город, События, Томские новости, Томск концерт джаз Underground Роберто Порта Антон Давидянц Алексей Самарин Марина Яковлева квартет Итальянский барабанщик Роберто Порта выступит в Томске

В пятницу, 9 октября, в томском джаз-клубе Underground выступит итальянский барабанщик Роберто Порта в составе квартета бас-гитариста Антона Давидянца. Музыканты представят программу из авторских композиций и фьюжн-стандартов.

Как сообщают организаторы, Роберто Порта — победитель международного конкурса Drum Channel. Он выступал с гитаристами Полом Гилбертом и Стивом Хэкеттом, а в своей игре сочетает академическую подготовку, полученную в консерватории, с джазовой импровизацией.

Вместе с Портой и Давидянцем на сцену выйдут петербургский пианист и композитор Алексей Самарин, участник группы «Арсенал» Алексея Козлова, и московская вокалистка Марина Яковлева, известная по участию в шоу «Голос».

— Выступление такого разнопланового и звёздного джазового коллектива — большая редкость для Томска, — отмечает основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко. — Нас ждёт яркая фьюжн-программа, исполненная с высочайшим мастерством и эмоциональной свободой!

Концерт пройдёт по адресу: ул. Карла Маркса, 23а. Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 2 650 до 3 950 рублей в зависимости от сектора.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Экс-ректор Томского политеха осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

15 сентября 2026
Томские новости

Запланированную на завтра проверку систем оповещения в Томской области перенесли

6 октября 2026
Томские новости

«Ленд Крузер» съехал в кювет и опрокинулся из-за медведя на трассе в Томской области

15 сентября 2026
Томские новости

Скончался известный томский краевед Эдуард Майданюк

21 сентября 2026
Томские новости

Уличный спектакль «Карусель» покажут сегодня в Музейном саду Томска

26 сентября 2026
Томские новости

60 лет на двоих: как Стрежевой и «Томскнефть» отметили общий юбилей

23 сентября 2026
Томские новости

Томские ученые помогли найти метод получения дешевых материалов для очистки воды из отходов пластика

18 сентября 2026
Город

Большие машины. Кого ждут на работу в томском ТТУ

30 сентября 2026
Томские новости

Два человека стали жертвами медведя в Томской области

20 сентября 2026