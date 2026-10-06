Итальянский барабанщик Роберто Порта выступит в Томске

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: джаз-клуб Underground

В пятницу, 9 октября, в томском джаз-клубе Underground выступит итальянский барабанщик Роберто Порта в составе квартета бас-гитариста Антона Давидянца. Музыканты представят программу из авторских композиций и фьюжн-стандартов.

Как сообщают организаторы, Роберто Порта — победитель международного конкурса Drum Channel. Он выступал с гитаристами Полом Гилбертом и Стивом Хэкеттом, а в своей игре сочетает академическую подготовку, полученную в консерватории, с джазовой импровизацией.

Вместе с Портой и Давидянцем на сцену выйдут петербургский пианист и композитор Алексей Самарин, участник группы «Арсенал» Алексея Козлова, и московская вокалистка Марина Яковлева, известная по участию в шоу «Голос».

— Выступление такого разнопланового и звёздного джазового коллектива — большая редкость для Томска, — отмечает основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко. — Нас ждёт яркая фьюжн-программа, исполненная с высочайшим мастерством и эмоциональной свободой!

Концерт пройдёт по адресу: ул. Карла Маркса, 23а. Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 2 650 до 3 950 рублей в зависимости от сектора.

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